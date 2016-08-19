الأسطورة يوسين بولت يحصد الذهبية الثالثة في أولمبياد ريو

تمكن العداء الجاميكي يوسين بولت من اكتساح منافسيه على المضمار في أولمبياد ريو دي جانيرو لينال ثالث ذهبية متتالية في سباق 200 متر ويواصل مسيرته نحو اكتساح سباقات السرعة للمرة الثالثة على التوالي.

> أكد النجم الجامايكي أوسين بولت من جديد أحقيته بلقب أبرز عداء في التاريخ بعد أن حقق إنجازا غير مسبوق بتكرار ثنائية سباقي 100 متر و200 متر بالأولمبياد للمرة الثالثة على التوالي، حيث توج مساء الخميس (18 آب/أغسطس 2016) بذهبية 200 متر ضمن منافسات ألعاب القوى بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وتفوق بولت بشكل واضح على منافسيه ليتجاوز خط النهاية في المركز الأول مسجلا 78ر19 ثانية ويضيف ذهبية 200 متر إلى الذهبية التي توج بها يوم الأحد في سباق 100 متر، واحتفل بالفوز وسط هتافات متواصلة باسمه من قبل الجماهير.

وجاء الكندي أندري دي جراسي، الذي فاز ببرونزية 100 متر، في المركز الثاني ليحصد الفضية مسجلا 02ر20 ثانية. أما المركز الثالث والميدالية البرونزية فكانا من نصيب الفرنسي كريستوف لوميتر الذي سجل 12ر20 ثانية وقد انهار فرحا عندما تفوق على البريطاني أدم جميلي بالسبق الضوئي عند خط النهاية لينتزع البرونزية. وقال بولت الذي يكمل الثلاثين من عمره يوم الأحد المقبل، "ليس لدي كلمات لوصف شعوري. فالتتويج في الأولمبياد للمرة الثامنة يعد رائعا." ويتطلع بولت إلى تحقيق ثلاثية سباقات 100 متر و200 متر و4 في 100 متر تتابع ، للأولمبياد الثالث على التوالي عندما يخوض سباق التتابع. علما بأنه أحرز لقب بطل العالم 11 مرة. كما يحمل الزمن القياسي العالمي لسباقات 100 متر و200 متر و4 في 100 متر تتابع. وقال بولت "يجب أن أثبت للعالم أنني العداء الأبرز. هذا ما جئت هنا من أجله وهذا ما أحققه. هذا هو الأولمبياد الأخير لي، لن يكون باستطاعتي إثبات أي شيء آخر."

ش.ع/ (د.ب.أ، رويترز)

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