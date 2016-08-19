رئيسة وزراء تايلاند السابقة تنفي مسؤوليتها عن التفجيرات الدموية

نفت رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا اليوم الجمعة، أن تكون هي أو أحد من حلفائها السياسيين مسؤولين عن سلسلة التفجيرات الدموية التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، بعد تعرضها لاتهامات من محللين سياسيين ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تصريحات للصحفيين، أكدت شيناواترا أنها لم تضطلع هي أو أخاها ثاكسين “بأي دور في هجمات الأسبوع الماضي”، ودعت إلى إجراء تحقيق سريع بشأن هذه الاتهامات، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت “نعتبر هذه الاتهامات بمثابة تشهير، وسوف يتخذ فريقنا القانوني الإجراءات القانونية ضد من يطلقون هذه المزاعم”.

وبعد سلسلة الهجمات التي وقعت الأسبوع الماضي وأودت بحياة أربعة أشخاص وأسفرت عن إصابة أكثر من ثلاثين شخصاً آخرين، وجه أنصار الحكومة العسكرية في تايلاند أصابع الاتهام إلى يانجلوك وشقيقها.

وأطيح بحكومة شيناواترا خلال انقلاب عسكري وقع عام 2014، وعلى مدار الشهور القليلة الماضية، أطلقت شيناواترا حملة ضد مشروع دستور أعده الجيش وتم المصادقة عليه خلال استفتاء مطلع الشهر الجاري، ووصفت هذا الدستور بأنه “غير ديمقراطي”.