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أبطال مصر في رفع الأثقال بالأولمبياد يصلون القاهرة

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أبطال مصر في رفع الأثقال بالأولمبياد يصلون القاهرة أبطال مصر في رفع الأثقال بالأولمبياد يصلون القاهرة

أبطال في رفع الأثقال سارة سمير ومحمد إيهاب (أرشيفية)

مراسل أونا

وصلت مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعثة مصر في رفع الأثقال قادمة من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وتم تشكيل فريق من عدة جهات بالمطار لإنهاء إجراءات وصولهم ، وكان في استقبالهم بالمطار عدد من قيادات جهاز الرياضة للقوات المسلحة ونادى المؤسسة العسكرية بالاسماعيلية.

وقام عدد من قيادات الجهاز الرياضي بتنظيم مراسم الاستقبال للأبطال العائدين وهم محمد إيهاب الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد البرازيل “ريو دى جانيرو”، وسارة سمير الحاصلة على نفس الميدالية والمركز، ورجب عبد الحى الحاصل على المركز الخامس في رفع الأثقال.

 

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