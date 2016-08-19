بالصور.. شاهد جمال ونقاء مياه شاطئ عجيبة بمطروح

تتميز شواطئ مطروح بصفات فريدة، تجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين يصعب مقاومته، ويقبل على شواطئ مطروح أكثر من 6 ملايين مصطاف وسائح كل عام، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح، ومن بين هذه الشواطئ يمتاز شاطئ عجيبة بنقاء مياهه الفيروزية وشفافيتها العالية والرمال البيضاء الناعمة التى تعطى انطباعاً ببكارة المنطقة.

يقع شاطئ عجيبة غربى مدينة مرسى مطروح بنحو 25 كيلو مترا، بالقرب من هضبة عجيبة ذات الطبيعة الخلابة، ويمتاز الشاطئ بتدرج منسوب المياه بحيث يناسب الأطفال والكبار، كما يتميز بالهدوء وعدم الزحام لبعده عن المدينة.