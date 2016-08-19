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مجلة أمريكية:شقيق صهر ترامب يصوت لصالح هيلارى كلينتون بانتخابات الرئاسة

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مجلة أمريكية:شقيق صهر ترامب يصوت لصالح هيلارى كلينتون بانتخابات الرئاسة مجلة أمريكية:شقيق صهر ترامب يصوت لصالح هيلارى كلينتون بانتخابات الرئاسة

>كتبت ريم عبد الحميد

يبدو أن العائلة الكبرى للمرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ، ليست مجمعة على قدرته على أن يصبح رئيسا، فقد ذكرت صحيفة "بولتيكو" الأمريكية أن شقيق زوج إيفانكا ترامب، ابنة إمبراطور العقارات الساعى إلى الدخول إلى البيت الأبيض، سيصوت لصالح المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون.

ويوصف جوش كوشنر، الأخ الأصغر لزوج إيفانكا ترامب، جارد، بأنه ديمقراطى طوال حياته، وفقا لقصة صحفية عن شقيقه نشرت أمس الخميس فى مجلة إسكواير الأمريكية، وكتب المتحدث باسم المجلة أن كوشنر قال إنه يحب أخيه ولم يرد أن يقول أى شىء ربما يحرجه، إلا أن المتحدث قال أيضا إن جوش ديمقراطى طوال حياته، ولن يصوت لصالح دونالد ترامب فى الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر المقبل.

 

جدير بالذكر أن دور جارد، زوج إيفانكا، قد تنامى فى حملة ترامب على مدار العام الماضى.

 


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