هداية ملاك تتصدر «تويتر» بعد الفوز ببرونزية التايكوندو في أوليمبياد ريو

تصدر هاشتاج “هداية وهبة” قائمة الأكثر تداولاً، اليوم الجمعة، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، احتفالاً بحصول اللاعبة المصرية “هداية ملاك” على الميدالية البرونزية للتايكوندو خلال أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016 المقامة حاليًا بالبرازيل.

وقالت “نيرة درويش”: “شرف لمصر في أخلاقها وتفوقها ما شاء الله ، عملت اللي عليها.. ربنا يحميكي يارب ويكرمك”.

وعلق “كريم علاء”: “مثال للبنت المصرية اللي بـ100 راجل”.

بينما قال حساب باسم “تغريدة مصرية”: “يا محلاكي بحجابك و حيائك يا بنت مصر البسيطة #هدايه_وهبه.. رفعتي راس مصر .. الله يحميكي”.