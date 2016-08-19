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"مصر للطيران" تبدأ غدا أولى رحلات الحج بنقل 1018 حاجًا للمدينة المنورة

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"مصر للطيران" تبدأ غدا أولى رحلات الحج بنقل 1018 حاجًا للمدينة المنورة "مصر للطيران" تبدأ غدا أولى رحلات الحج بنقل 1018 حاجًا للمدينة المنورة

>كتب أحمد حمادة

تطلق للطيران غدا السبت أولى رحلات الجسر الجوى لموسم الحج هذا العام 1437هـ /2016م، حيث تُسيّر الشركة 6 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 1018 حاجاً من حجاج قرعة محافظة المنوفية غدا.

 

قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، فى تصريحات سابقة، إن مصر للطيران ستحتفل كعادتها كل عام بتوديع الأفواج الأولى لضيوف الرحمن بحضور قيادات الطيران المدنى والجهات والهيئات المعنية بالموسم، حيث إنه من المقرر إقلاع الرحلة الأولى من مرحلة الذهاب، وهى رقم MS693 فى تمام الساعة 1:25 فجراً بتوقيت القاهرة من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة إلى مطار المدينة المنورة.

 

 


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