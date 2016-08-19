مدير الأمن العام السعودى: استعدادات أمنية لنجاح موسم الحج

أكد مدير الأمن العام السعودى الفريق عثمان بن ناصر المحرج على الجهود والاستعدادات المبكرة التى تبذل من الأمن العام ممثلة فى قيادة قوات أمن الحج ليكون موسم الحج ناجحا بجميع مراحله، مشيرا فى هذا الصدد إلى الخطوات التى تم تضمينها فى خطط هذا العام الأمر الذى يكفل الوصول إلى حج ناجح وبما يتوافق مع النجاحات التى تحقق على الصعيد الأمنى.

جاء ذلك خلال ترؤسه أمس الخميس، بجدة الاجتماع التحضيرى لقادة قوات أمن الحج لهذا العام 1437هـ بحضور قائد قوات أمن الحج الفريق خالد قرار الحربى، لافتا إلى أن القيادة سخرت الإمكانات المادية والبشرية لتحقيق أعلى درجات الخدمة المثلى لقاصدى بيت الله الحرام.

من جانبه قدم قائد قوات أمن الحج الفريق خالد بن قرار الحربى شرحا عن الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية والمساندة ، للوصول إلى حج ناجح يكفل لضيوف الرحمن أداء هذه الشعيرة براحة وأمن واستقرار.

من ناحية أخرى تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم سير العمل فى صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة وذلك للاطمئنان على سرعة ودقة إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن.

واطلع اللواء اليحيى خلال الجولة على أداء العاملين ومدى سرعة إنجازهم، مشددا على خدمة كل حاج بالشكل الذى يليق بقدومه للمملكة وهدفه السامى وهو أداء فريضة الحج .