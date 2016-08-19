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3 علاجات منزلية للتغلب على ألم الركبة.. أهمها الكركم وخل التفاح

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3 علاجات منزلية للتغلب على ألم الركبة.. أهمها الكركم وخل التفاح 3 علاجات منزلية للتغلب على ألم الركبة.. أهمها الكركم وخل التفاح

>آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"قائمة ببعض الأطعمة والأعشاب الطبيعية التى تساعد فى علاج ألم الركبة، وهى المشكلة التى تبدو عالمية فى ظل اتساع مداها، وتشمل الأطعمة التى ضمتها القائمة، الآتى:

1.الكركم:فهو من الأعشاب الممتازة فى علاج  مجموعة متنوعة من الأمراض، كما أنه وسيلة ناجحة جدا للآلام الركبة، لأنه يحتوى على مركب يسمى الكركمين الذى يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة ، كما أن له مفعول مسكن الألم وأخذ ملعقة كبيرة من الكركم يوميا مع كوب لبن دافئ يساعد فى علاج مشاكل الركبة .

 2. خل التفاح: يساعد فى علاج المشاكل التى تتعلق بآلام الركبة، وهو مفيد جدا للأشخاص الذين يعانون من الأمراض التنكسية مثل التهاب المفاصل، لأنه غنى ببعض المعادن كالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم كما يقلل السموم التى تتراكم فى المفاصل والأنسجة .

3.الفلفل الأحمر الحار:فهو وسيلة فعالة جدا لآلام المفاصل على عكس ما يعتقد معظم الأشخاص، لأنه يحتوى على مركب يسمى "كابسيسين" وأيضا يحتوى على العديد من الخصائص الأخرى التى تساعد فى تخفيف الألم، لكن يجب استهلاكه بكميات معتدلة. 


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