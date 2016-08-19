هيفاء وهبي تواصل نشر صورها مع الحبيب المجهول

تواصل الفنانة هيفاء وهبي نشر المزيد من الصور مع حبيبها المجهول الذي تحرص على الكشف فقط عن يده التي تمسك بيدها.

ويبدو أن هيفاء سعيدة بالإستراتجية التي تعتمدها في إثارة فضول الجمهور، حيث قامت بالأمس أيضاً بنشر صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مع نفس اليد التي تمسك بيدها، وعلقت تحتها" هيفاء وهبي و...".

يشار إلى أن هيفاء وهبي ستحيي حفل ملكة جمال لبنان 2016 الذي سيقام غداً الجمعة، وهي تقوم حالياً بالتدريبات الراقصة الخاصة به، كما انها ستشارك الفنانين عاصي الحلاني ونوال الزغبي في حفل سيقام في 20 آب\أغسطس الجاري في فندق الريفييرا.