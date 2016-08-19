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كاظم الساهر ... فتى أحلام الفتيات في النادي الرياضي

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الخميس 18-08-2016 22:46

بعيداً عن أعماله الفنية، ينشر الفنان كاظم الساهر صوراً من كواليس حياته اليومية، التي ترضي فضول معجبيه في الوطن العربي.

فبالإضافة إلى نشر صور حفيدتيه سنا وآية، وصور عيد ميلاده وأعياد ميلاد أولاده، يحرص "القيصر" على نشر صور خاصة له خلال القيام بالتمارين الرياضية، والتي تكسبه لياقة وحيوية وشباباً.

بالامس قام كاظم الساهر، بنشر صورة جديدة له مع مدربه في النادي الرياضي، حيث كان يرشده الى التمارين التي تساعده على بناء وتقوية عضلات جسمه، والتي تمنحة شكلاً رياضياً وشاباَ.

يشار الى ان كاظم الساهر من مواليد العام 1957 وهو سيبلغ الـ 59 من عمره في 12 أيلول\سبتمبر المقبل، ولكنه يعتبر فتى أحلام الكثير من الفتيات بشكله وفنه.

من ناحية ثانية، سيشارك الفنان كاظم الساهر في مهرجانات طرابلس، حيث سيشارك في حفل في 16 أيلول\ سبتمبر المقبل، وبذلك يكون قد شارك في 5 حفلات في إطار حفلات صيف لبنان 2016.

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سيدتي