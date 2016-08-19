بالصور: مي سليم تنضم لقائمة "نجوم اليوتيوب" ببرنامج للأكلات الخفيفة

منذ العام 2010 انتشرت ظاهرة النجوم الذين ينتقلون من عالم اليوتيوب لفضاء القنوات الاعلامية مثل باسم يوسف وأكرم حسنى الشهير بأبو حفيظة، ولكن الظاهرة الجديدة هو هروب النجوم من القنوات الفضائية لرحاب الانترنت، أعلنتها أولا الاعلامية لجين عمران، ثم طبقتها النجمة بشري بأول فيلم سيعرض حصريا على اليوتيوب، وأخيرا انتهت المطربة والممثلة مي سليم من تصوير أول برنامج متكامل عن طرق إعداد "الأكلات الخفيفة" سيعرض حصريا علي قناة خاصة بموقع اليوتيوب.

مي سافرت لمدينة شرم الشيخ السياحية لتصوير أغنية تتر البرنامج والمقدمة والنهاية، على أن يتضمن المتن بكل حلقة حضورا بارزا لأحد مشاهير إعداد الوجبات السريعة، واللافت أن إعداد وإخراج البرنامج خضع بالكامل لغدارة أجنبية متخصصة، ويتم الآن تسويقه لجلب الاعلانات والرعاة الرسميين قبل عرضه رسميا بالتزامن مع بدء عطلة العيد الكبير.

موسم الهجرة إلي اليوتيوب يبدو أنه بدا ولن يتوقف .. فالمنافسة داخل القنوات الفضائية تحولت لمعارك وجحيم وصراعات مالية قاسية على عائد الاعلانات.