بالفيديو والصور.. ريم مصطفى: كنت مرعوبة من عادل أمام واختبأت منه "خلف النقاب"

اعترفت الفنانة ريم مصطفى، أن عائلتها قاطعتها تماماً لمدة 3 أشهر كاملة نتيجة لقبولها أول دور لها بالتمثيل في الجزء الأول من مسلسل "هبة رجل الغراب"، ورفضت والدتها الرد على اتصالاتها بسبب موقف العائلة الرافض تماماً لخوض فتياتها تجربة التمثيل، مؤكدة أن الأزمة مرت بسلام بعدما عرض المسلسل وحقق نجاحاً لافتاً وتأكدوا أنه يخلو من أية مشاهد تسيء لسمعة العائلة.

ريم شاركت بحوار مباشر مع جمهورها ببرنامج "افصل واسمع" براديو 9090 مع الإعلامي فادى إبراهيم، وتذكرت مع جمهورها الأيام العصيبة التي مرت بها أثناء بداية علمها الفني، مشيرة إلي إن عائلتها لم تتصل بها لتهنئتها بعيد ميلادها في تلك الفترة ، كما أن والدتها رفضت رفضًا قاطعًا حضور أيام التصوير اعتراضا على تلك الخطوة دون رضاها .

لكنها استدركت بأن والدتها كانت أيضا صاحبة المبادرة بلم الشمل من جديد بعدما أعجبت بأدائها أثناء عرض المسلسل، وكانت حريصة على متابعة بقية حلقات العمل ، مؤكدة أن غضب العائلة كان سببه الحرص على سمعة البنات خاصة وأن اسرتها مكونة من 4 شقيقات وهم أمنة وفاطمة ولينا وريم، بالإضافة الي والدها ووالدتها.

ريم شاركت بموسم دراما رمضان 2016 بمسلسل الزعيم عادل أمام "مأمون وشركاه" وقالت أنها دعت الله أكثر من مرة أن تقف أمام الأستاذ عادل أمام، قالت: كنت مرعوبة، لكن الحظ وقف بجانبي خاصة أن أول مشهد لي أمام الزعيم كان بالنقاب، وكنت اشعر بأن مشاهد النقاب هدية لاخفاء توتري الملحوظ خاصة بالمشاهد التي جمعتني بالزعيم.

واكدت أن افضل مسلسل عرض بموسم رمضان 2016 كان جراند أوتيل وبعده مأمون وشركاه، وتجاهلت مشاركتها بمسلسل الأسطورة، كما اعترفت بأن مسلسل الطبال هو أصعب أدوارها وطلبت من جمهورها مشاهدته مجددا لأنه ظلم بالعرض الأول.