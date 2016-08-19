بالفيديو: أديل تعتذر من جمهورها بحالة مزرية

قدمت النجمة العالمية أديل Adele اعتذارها لجمهورها، بعد إلغاء حفلها الأخير، من خلال فيديو نشرته على إحدى صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت النجمة بالفيديو إنها أجبرت على إلغاء حفلها في فينكيس-أريزونا، لأنها أصيبت بنزلة برد ليومين، وكانت تقاوم المرض.

وأضافت النجمة أنها قدمت حفلها يوم أوّل من أمس وأحبته كثيراً، إلا أنه بعد ذلك سيطر عليها المرض.

وأشارت النجمة إلى أنها لم تكن تريد ان تلغي أي حفل لها في جولتها، مؤكدة أنها ستعيد تحديد موعد آخر للحفل .

وأما اللافت في الفيديو، فكان ظهور النجمة بدون ماكياج وبحالة مزرية، وملامح المرض واضحة جدّاً عليها.

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