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بالفيديو: أديل تعتذر من جمهورها بحالة مزرية

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الخميس 18-08-2016 23:11

قدمت النجمة العالمية أديل Adele اعتذارها لجمهورها، بعد إلغاء حفلها الأخير، من خلال نشرته على إحدى صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت النجمة إنها أجبرت على إلغاء حفلها في فينكيس-أريزونا، لأنها أصيبت بنزلة برد ليومين، وكانت تقاوم المرض.

وأضافت النجمة أنها قدمت حفلها يوم أوّل من أمس وأحبته كثيراً، إلا أنه بعد ذلك سيطر عليها المرض.

وأشارت النجمة إلى أنها لم تكن تريد ان تلغي أي حفل لها في جولتها، مؤكدة أنها ستعيد تحديد موعد آخر للحفل .

وأما اللافت في الفيديو، فكان ظهور النجمة بدون ماكياج وبحالة مزرية، وملامح المرض واضحة جدّاً عليها.

 

 

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