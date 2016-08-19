بالصور.. ركوب "الحمير" موضة جديدة للسياحة بالأقصر

فى موضة جديدة للسائحين الأجانب الذين يزورون محافظة الأقصر، خلال موسم السياحة الصيفي، قام عدد كبير من السائحين باستقلال "الحمير"، وذلك للاستمتاع بها والتنقل على متنها فى جبل القرنة غربى المحافظة.

ومن جانبه يقول محمد على عبد المجيد ابن مدينة القرنة غربى محافظة الأقصر، إنه خلال الشهور الأخيرة ظهرت مثل تلك الأمور الجديدة فى مجال خدمة السائحين بالمحافظة، وهى قيام عدد من أصحاب إسطبلات "الحمير" بتأجيرها للسائحين بالساعة لكى يستمتعون بركوبها والتنقل بها بين جبل القرنة وشوارع ومناطق البر الغربي.

ويضيف الشاب محمد على لـ"اليوم السابع" أحد مالكى "حمير"، أنه يقوم بتأجيرها للسائحين حيث ينتظر أحد العاملين معه بالقرب من المرسى لجذب السائحين القادمين للبر الغربي، وتتراوح أسعار الساعة من 10 دولارات حتى 50 دولار للحمار الواحد".

ويقول محمد نور أحد أبناء قرية البعيرات غربى المحافظة، إن سياحة ركوب الحمير ظهرت خلال الفترة الأخيرة بكثافة، وهى تعتبر نوع موازى لسياحة الخيل والجمال والدراجات والحنطور والكارو بمحافظة الأقصر.

ويضيف محمد نور لـ"اليوم السابع"، أن هناك عددا من الأشخاص يمتلكون ما يعرف بـ"إسطبل" به عددا من الحمير، يأتى السياح عبر اللنشات النهرية من شرق ‫‏المحافظة، ويستقلون الحمير ليتوجهون بها إلى منطقة جبل ‏القرنة، وزيارة المعالم الأثرية هناك باستقلال الحمير والتمتع بطرق المنطقة الغربية الأثرية بدلا من استقلال السيارات.