قوات الأمن تحبط محاولة 29 شخصًا عبور الحدود إلى ليبيا بطريقة غير شرعية

تمكنت قوات الأمن من إحباط تسلل 29 شخص من 8 محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

وتلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط 29 شخص، وهم 15 من المنيا و5 من بنى سويف و2 من القاهرة و2 من أسيوط و2 من القليوبية و1 من الفيوم و1 من سوهاج و1 من مطروح، أثناء محاولتهم التسلل بطريقة غير شرعية إلى ليبيا، وتم التحفظ عليهم لفحصهم، وعرضهم على النيابة المختصة.

وعلى جانب أخر انهت سلطات منفذ السلوم البرى، إجراءات سفر ووصول 1210 مصرياً وليبياً، و122 شاحنة فى الاتجاهين عبر المنفذ، خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

وتلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطارًا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 941 إلى الجانب الليبى، بينهم 273 مصريًا و668 ليبيًا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 269 بينهم 148 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و121 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ ١٦ فبراير من العام الماضى، عقب تعرض ٢١ مصريًا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 205 ألف و935 مصريًا.

وسجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر شاحنتين إلى الجانب الليبى، وعودة 120 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.