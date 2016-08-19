سعر الذهب في مصر اليوم و عيار 21 يسجل رقم تاريخي جديد

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاع في الأسعار لليوم على التوالي، ونقدم الان تقارير تفصيلية لكافة المتغيرات السعرية التي تشهدها أسعار الذهب على مدار اليوم، فقط على مصر فايف.

حيث شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاع في الأسعار بمعدل 3 جنيهات، حيث وصل متوسط بيع الذهب من عيار 21 في بعض محلات الصاغة الى 463 جنية مقارنة بأمس، في حين شهدت مجمل تعاملات الذهب على مدار الأسبوع ارتفاع بنسبة 0.92%، وفي التقرير التالي نعرض متوسط بيع محلات الصاغة بدون مصنعية، وقد تختلف من محل لاخر.ذهب 444ونقدم الان تقرير مفصل يعرض متوسط أسعار الذهب بالجرام بمختلف معايره وأوزانه، كما يعرض متوسط أسعار الذهب بالكيلو والاوقية وجنية الذهب من عيار 24، بالجنية المصري وما يقابله بالدولار الأمريكي على .

عيار 18 قيمة 397 جنيه

عيار 21 قيمة 463 جنيه

عيار 24 قيمة 529 جنيه

شبكةعيونالإخبارية

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