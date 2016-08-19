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ضبط تاجر بحوزته 3 طن و250 كيلو سماد كيماوى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

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ضبط تاجر بحوزته 3 طن و250 كيلو سماد كيماوى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء ضبط تاجر بحوزته 3 طن و250 كيلو سماد كيماوى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

> قنا - هند المغربي

تمكن ضباط مباحث بمديرية أمن قنا من ضبط كمية من السماد الكيماوى المدعم، بحوزة تاجر قام بتجميعها تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء.

 

وكان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا من العميد أيمن فتحى مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط "عبد الرؤوف ع م" 53 سنة تاجر سماد كيماوى بمركز دشنا، لحيازته كمية من السماد الكيماوى، قام بتجميعها تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء بلغت 3 طن و250 كيلو جرام سماد كيماوى، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

وتمكنت قوة أمنية من مباحث التموين بمديرية أمن قنا أيضاً من ضبط صاحب محل بقالة لتجميعه كمية من علب السجائر بدون فواتير ومجهولة المصدر، حيث تمكنت القوة الأمنية من ضبط "مكاريوس م و" 37 سنة صاحب محل بقالة بمدينة نجع حمادى، لتجميعه كمية من علب السجائر صينى الصنع مجهولة المصدر وبدون فواتير، بلغت 4000 علبه سجائر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المتهم والمضبوطات.


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مصر 365

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