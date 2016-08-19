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القبض على عاطل بحوزته 200 قرص مخدر وسلاح بمطروح

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القبض على عاطل بحوزته 200 قرص مخدر وسلاح بمطروح القبض على عاطل بحوزته 200 قرص مخدر وسلاح بمطروح

>مطروح – حسن مشالى

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح، من ضبط عاطل بحوزته 200 قرص مخدر وسلاح أبيض.

وكانت معلومات قد وردت لأجهزة الأمن عن قيام "أحمد  م . ب . ر" 29 سنة، عاطل، مقيم بمطروح بالإتجار فى المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 200 قرص لعقار التامول المخدر، ومبلغ 1280 جنيه، وسلاح أبيض.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وتمكن ضباط قسم مباحث الضبعة والقوة المرافقة، من ضبط سيارة ربع نقل يقودها عاطل، وعلى متنها 228 ألف قرص منشط جنسى مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وتلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط السيارة رقم 60006 نقل الإسكندرية قيادة "عصام  ح . ا" عاطل، مقيم مطروح، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 228 ألف و100 قرص  منشط جنسى مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.


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