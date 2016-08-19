سعر الدولار اليوم الجمعة 19-8-2016 في السوق السوداء..هدوء نسبي مع حالة من التوتر والقلق

سعر الدولار اليوم، استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة الموافق 19/8/2016 مع بداية التعاملات المالية في الأسواق السوداء بعد أن تجاوز حد 12.50جنيه الأيام الماضية.

سعر الدولار اليوم الجمعة 19/8/2016

سعر صرف الدولار اليوم مستقر نسبياً منذ بداية الأسبوع الحالي، حيث بلغ سعر الشراء 12.10 وسعر البيع 12.25 جنيه.

سعر الدولار الأربعاء 17/8/2016

سعر صرف العملة الأمريكية استقر في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، ليصل الدولار إلى 11.95 جنيه للشراء و12.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار الثلاثاء 16/8/2016

استقر سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري عند سعر 12.25 للشراء في مقابل 12.30 للبيع.

سعر الدولار الإثنين 15/8/2016

مع بداية تداول العملات الورقية اليوم، سجل الدولار الأمريكي إرتفاعاً بمقدار 10 قروش ليصل إلى 2.60 قرش للبيع، و2.90 للشراء، هذا الارتفاع الملحوظ بدأ مع تصريحات الرئيس السيسي حول تعويم الجنيه المصري.

سعر الدولار الأحد 14/8/2016

سعر صرف الدولار الأمريكي سجل ارتفاعا كبيرا في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 14 أغسطس، ليسجل 12.60 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع، ليقترب من تخطي حاجز 13 جنيه للمرة الثانية في تاريخه.

سعر الدولار السبت 13/8/2016

ارتفع سعر الدولار خلال التداول اليوم السبت 13/8/2016 بقيمة 5 قروش عند بدء عملية الصرف والشراء وذلك بعد الإقبال الملحوظ على تحويل العملات، حيث جاءت قيمة الصرف عند سعر 12.60 للشراء في مقابل 12.70 للبيع.

سعر الدولار الجمعة 12/8/2016

سعر الدولار الأمريكي سجل اليوم سعر 12.50 جنيهاً للشراء و 12.90 جنيهاً للبيع في السوق السوداء، كما أن سعره الرسمي في البنوك المصرية حسب قرار البنك المركزي هو 8.83 جنيهاً للشراء و8.88 جنيهاً للبيع.

شهدت أسواق تداول العملات الأيام الماضية حالة من التوتر إثر المضاربة العالية على أسعار الدولار الأمريكي حيث وصل سعر بيع الدولار إلى 13.50 في بعض المناطق، كما أن بعض شركات الصرافة توقفت عن بيع الدولار والقيام بتخزينه أملاً في تحقيق المزيد من الأرباح عند أرتفاع سعره مره أخري ، ولكن تدخلت الحكومة بأمر من رئيس الجمهورية المشير ” عبد الفتاح السيسي” وتم عقد النية على اقتراض 7 مليار جنيه مما أدي لخوف تجار السوق السوداء وانهيار سعر الدولار انهيار تاريخي لعدة أيام ثم عود التوتر والقلق مرة أخرى.

سعر الدولار اليوم

هناك حالة من الترقب والارتباك، تسود تعاملات السوق السوداء اليوم، بعد طلب بعثة صندوق النقد الدولي من مصر تعويم الجنيه، كشرط للموافقة للحصول على القرض المقدر بـ 12 مليار دولار، في حين أن الحكومة رفضت التعويم الكامل للجنيه المصري، وأبدت موافقتها على تخفيض قيمته بنسبة 20% ليتجاوز في البنوك 10 جنيهات، مما يشير إلى موجة اشتعال جديدة للدولار، من الممكن أن تصعد به إلى 16 جنيه في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تسود حاله من الاضطراب والقلق وعدم الاستقرار في سعر الدولار، تارة يرتفع وتارةً أخري ينخفض، وجاءت القشة التي قصمت ظهر البعير، فقد اقترح البرلمان مناقشة قانون لأغلاق جميع شركات الصرافة، وسادت حالة من القلق والتوتر في أسعار الدولار، مع ترقب لما سيحدث الأيام القادمة.

شبكةعيونالإخبارية

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