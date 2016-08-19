7 عادات يومية تدمر جهازك المناعى

الجهاز المناعى، الجيش المدافع عن الجسم ضد أى مرض أو بكتريا أو فيروس، والعمود الفقرى للجسم، فهو عبارة عن منظومة عمليات حيوية تقوم بها خلايا الجسم للدفاع عنه ضد أى جسد غريب، لذلك فالاهتمام بتقوية جهاز المناعة أمر مهم، ولكن قد نجرى بعض العادات اليومية الخاطئة التى رصدها موقع Reader’s digest تضر الجهاز المناعى دون أن ندرك، ويجب تجنبها:

1- قلة النوم

عند النوم يعمل جهازك المناعى على مهاجمة الفيروسات والبكتريا، فإن كنت لا تحصل على القدر الكافى من النوم، فإنك لا تتيح فرصة لجسمك لمكافحة الأمراض بشكل فعال، وقد أظهرت إحدى الدراسات أن الحصول على قدركافٍ من النوم لمدة 6 أيام متواصلة تغنيك عن حصولك على أى لقاحات، كما أظهرت دراسات أخرى أن قلة النوم تصيبك بدور برد قوى مقارنة بحصولك على قدر من النوم كاف، فينصح الأطباء والخبراء بالنوم من 7 إلى 8 ساعات.

2- الجلوس طوال اليوم

قلة ممارسة الرياضة تجعلك تشعر بالمرض طوال الوقت وأجريت إحدى الدراسات البريطانية التى أثبتت أن من لا يمارسون الرياضة لديهم مناعة أضعف من الذين يمارسون الرياضة بانتظام.

3- الشعور بالوحدة

وفقاً لمجلة الأكادمية الوطنية للعلوم البريطانية أجريت دراسة استغرقت 5 سنوات فإن الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة يفرزون هرمون النورادرينالين بشكل أعلى، ولكن عند الشعور بالوحدة يتجمد نشاط هذا الهرمون بشكل كبير مما يضعف جهاز المناعة.

4- الشعور الدائم بالضغط

وفقا لدراسة نشرت فى دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم الناس التى تمر بتجارب مجهدة على المدى الطويل، أكثر عرضة للإصابة بالبرد بسبب ضعف مناعتهم فالإجهاد المستمر يجعل الجهاز المناعى يعمل بأقل كفاءة.

5- الحصول على دهون مشبعة

الدهون هى أكبر عدو للجهاز المناعى وبدورها تسبب التهابات فى الجسم، أما الدهون غير المشبعة كالأوميغا 3 فهى مضادة للاتهابات التى تدعم وظيفة البروتينات فى التعرف على الجراثيم بالجسم.

6- تناول مضاد حيوى فى بداية الإصابة بالتهاب الحلق

أثبتت أحد الدراسات أن المضادات الحيوية تقلل من وجود كرات الدم البيضاء التى تكافح المرض.

7- الوزن الزائد

الوزن المناسب ليس فقط يجعل شكلك متناسقاً ولكن يحميك أيضاً من الأمراض، فالسمنة نوع من أنواع سوء التغذية وتغير أعداد كرات الدم البيضاء الدهون بشكل عام وخاصة دهون البطن تؤثر على جهازك المناعى، وذلك وفقاً لتقرير تم نشره فى دورية جمعية التغذية البريطانية.