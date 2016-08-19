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عكس الشائع.. 4 أطعمة يظنها البعض صحية لكن أضرارها خطيرة

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عكس الشائع.. 4 أطعمة يظنها البعض صحية لكن أضرارها خطيرة عكس الشائع.. 4 أطعمة يظنها البعض صحية لكن أضرارها خطيرة

>آلاء الفقى

كشف تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" عددا من الحقائق الغذائية عن بعض  الأطعمة التى يعتقدها البعض صحية، ولكنها غير صحية فى الواقع وتشكل ضررا على صحتهم وتشمل هذه المأكولات الآتى:

1.اللبن بنكهة حليب الصويا: فالكثير من الأشخاص يعتقدون أن حليب الصويا صحى ومنخفض السعرات الحرارية، لكن هذا غير صحيح لاحتوائه على كميات عالية من السكر .

2.الأطعمة المعلبة:إذا كنت تستخدم المنتجات الغذائية المعلبة لتوفير الوقت، فقد تضع صحتك فى خطر، لأن المنتجات الغذائية المعلبة تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم الذى يؤدى إلى ارتفاع فى مستوى ضغط الدم.

3.الخبز:إذا كنت تتناول الخبز الذى يحتوى على مجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة فقد يكون جيدا للصحة، لكن أنواعا أخرى من الخبز قد تكون ضارة لصحتك وتكون عالية السعرات الحرارية وتحتوى على نسبة منخفضة من الألياف التى تسبب مشاكل فى الجهاز الهضمى .

4.عصائرالفاكهة المعلبة:الكثير منا يعتقدون أن عصائر الفاكهة تساعد فى الحصول على صحة جيدة، ومع ذلك فهى مرتفعة فى محتواها من السكر وقد تكون مصنوعة من مياة ملوثة . 


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