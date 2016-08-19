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طائرات العراق تلقى منشورات على الشرقاط والقيارة لابتعاد المدنيين عن داعش

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طائرات العراق تلقى منشورات على الشرقاط والقيارة لابتعاد المدنيين عن داعش طائرات العراق تلقى منشورات على الشرقاط والقيارة لابتعاد المدنيين عن داعش

>بغداد أ ش أ

ألقت طائرات القوة الجوية العراقية، آلاف المنشورات على مناطق مركزى قضاء الشرقاط وناحية القيارة والمناطق المحيطة بهما شمالى العراق، تدعو العراقيين إلى الابتعاد عن المناطق التى يتواجد فيها عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى، التى ستكون أهدافًا للقصف الجوى.

 

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أمس الخميس، أن المنشورات طالبت المواطنين التعاون مع القوات المشاركة فى عملية تحرير نينوي، والالتزام بالتعليمات عن الطرق الآمنة للتقدم باتجاه القطاعات العسكرية مع إحضار إثبات الهوية عند الوصول إلى المناطق التى تحددها القطاعات الأمنية.

 

وعلى صعيد آخر، قالت مصادر محلية فى الموصل مركز محافظة نينوى، إن تنظيم داعش أعدم 14 مدنياً غرقا مساء اليوم بعد إدخالهم فى أقفاص حديدية وسط مدينة الموصل.

 

وأشارت إلى أن عناصر داعش أغرقوا الأقفاص الحديدية وبداخلها المدنيين فى منطقة الفيصلية وسط مدينة الموصل، بدعوى التخابر مع القوات العراقية و"البيشمركة والأسايش" الكردية، بعد صدور الحكم عليهم من قبل ما يسمى بالمحكمة الشرعية فى ولاية نينوى.


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