6 علامات تدل على احتياج الجسم للكربوهيدرات.. أهمها التعب وعدم التركيز

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" علامات غير عادية تدل على أن الجسم يحتاج إلى المزيد من الكربوهيدرات فى النظام الغذائى، وتتضمن الآتى:

1.الشعور بالتعب: الكربوهيدرات واحدة من أهم مصادر الطاقة فى الجسم، فإذا كنت لا تستهلك ما يكفى من الكربوهيدرات فقد تشعر بالتعب طوال اليوم.

2.عدم القدرة على التركيز: لأن المخ يحتاج إلى الكربوهيدرات للعمل بوظيفتها بشكل صحى، ونقصها قد يتسبب فى عدم القدرة على التركيز وانخفاض الذاكرة.

3.الرغبة فى تناول الخبز: الجسم يبدأ فى الشعور باللهفة لتناول الخبز أو المكرونة، لأنها غنية بالكربوهيدرات، إذا كان نظام الغذائى منخفض الكربوهيدرات .

4.الضعف العضلى: الأشخاص الذين يتناولون كميات منخفضة من الكربوهيدرات فى النظام الغذائى، قد يعانون من فقد الأنسجة العضلية لإنتاج الطاقة، وذلك بسبب عدم كفاية الكربوهيدرات .

5.رائحة النفس الكريهة :قد وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات غذائية منخفضة من الكربوهيدرات لديهم رائحة فم كريهة، لأن نقصها يؤثر على الغدد اللعابية .

6.انخفاض معدل التمثيل الغذائى:لأن الكربوهيدرات مهمة جدا فى الحفاظ على معدل التمثيل الغذائى من الجسم وتنظيمها، وتناول كميات غير كافية منها يؤدى إلى بطء عملية التمثيل الغذائى .