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6 علامات تدل على احتياج الجسم للكربوهيدرات.. أهمها التعب وعدم التركيز

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6 علامات تدل على احتياج الجسم للكربوهيدرات.. أهمها التعب وعدم التركيز 6 علامات تدل على احتياج الجسم للكربوهيدرات.. أهمها التعب وعدم التركيز

>آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" علامات غير عادية تدل على أن الجسم يحتاج إلى المزيد من الكربوهيدرات فى النظام الغذائى، وتتضمن الآتى:

1.الشعور بالتعب: الكربوهيدرات واحدة من أهم مصادر الطاقة فى الجسم، فإذا كنت لا تستهلك ما يكفى من الكربوهيدرات فقد تشعر بالتعب طوال اليوم.

2.عدم القدرة على التركيز: لأن المخ يحتاج إلى الكربوهيدرات للعمل بوظيفتها بشكل صحى، ونقصها قد يتسبب فى عدم القدرة على التركيز وانخفاض الذاكرة.

3.الرغبة فى تناول الخبز: الجسم يبدأ فى الشعور باللهفة لتناول الخبز أو المكرونة، لأنها غنية بالكربوهيدرات، إذا كان نظام الغذائى منخفض الكربوهيدرات .

4.الضعف العضلى: الأشخاص الذين يتناولون كميات منخفضة من الكربوهيدرات فى النظام الغذائى، قد يعانون من فقد الأنسجة العضلية لإنتاج الطاقة، وذلك بسبب عدم كفاية الكربوهيدرات .

5.رائحة النفس الكريهة :قد وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات غذائية منخفضة من الكربوهيدرات لديهم رائحة فم كريهة، لأن نقصها يؤثر على الغدد اللعابية .

6.انخفاض معدل التمثيل الغذائى:لأن الكربوهيدرات مهمة جدا فى الحفاظ على معدل التمثيل الغذائى من الجسم وتنظيمها، وتناول كميات غير كافية منها يؤدى إلى بطء عملية التمثيل الغذائى . 

 


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