المركز السعودي يقدم خدماته التعليمية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري

يقدم المركز السعودي للتعليم والتدريب خدماته التعليمية والتدريبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن من خلال عدة أقسام تعليمية جهزت بأعلى المواصفات ضمن برنامج (شقيقي بالعلم نعمرها) وبرنامج (شقيقي مستقبلك بيدك) وذلك خلال الأسبوع الـ 54 من بدء تقديم الدورات التدريبية في المركز.

ويضم المركز السعودي المجالات التعليمية والمهنية حيث يشمل القسم التعليمي (محو الأمية و اللغة العربية والرياضيات والتثقيف الصحي) بينما يشمل القسم المهني (قسم الحاسب الآلي و الخياطة والفنون والطبخ).