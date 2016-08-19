المركز السعودي يقدم خدماته التعليمية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري

يقدم المركز السعودي للتعليم والتدريب خدماته التعليمية والتدريبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن من خلال عدة أقسام تعليمية جهزت بأعلى المواصفات ضمن برنامج (شقيقي بالعلم نعمرها) وبرنامج (شقيقي مستقبلك بيدك) وذلك خلال الأسبوع الـ 54 من بدء تقديم الدورات التدريبية في المركز.
ويضم المركز السعودي المجالات التعليمية والمهنية حيث يشمل القسم التعليمي (محو الأمية و اللغة العربية والرياضيات والتثقيف الصحي) بينما يشمل القسم المهني (قسم الحاسب الآلي و الخياطة والفنون والطبخ).
وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية د. بدر بن عبدالرحمن السمحان من جانبه أن تدريب وتعليم اللاجئين السوريين والسعي إلى تحقيق طموحاتهم المهنية لتكون عونًا لهم في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها نعده واجبا علينا ساعين إلى أن يحققوا أهدافهم وينعموا بحياة جيدة وهو ما تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - على تحقيقه. وأشار السمحان إلى أن ما نشاهده من الحملات واللجان الإغاثية التي تطلقها المملكة لنصرة المستضعفين في شتى بقاع العالم لتؤكد وقوف هذه البلاد المباركة حكومةً وشعبًا مع المستضعفين والمنكوبين في العالم تجسيدًا للنهج الإسلامي الحنيف سائلاً الله العلي القدير أن يجزي شعب المملكة الكريم على ما يقدمه من تبرعات سخية للشعوب المتضررة والمنكوبة خير الجزاء.