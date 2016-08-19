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أبناء وبنات الشهداء والمرابطين يزورون المتحف الوطني ودارة الملك عبدالعزيز

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لقطة تذكارية لبنات الشهداء والمرابطين

زار وفد سفيرات الأمل من بنات شهداء الواجب والمرابطين في الحد الجنوبي مركز الملك عبدالعزيز التاريخي. وكان برفقتهم عضوات لجنة سفراء الأمل والمشرفين من تعليم الرياض المستضيفين لهم.

وانطلقت زيارتهم للمركز في المتحف الوطني ابتداء من قاعة الانسان والكون للتعرف على نشأة الكون والأرض والعوامل الطبيعية المؤثرة في تشكيل سطح الارض والاطلاع على بعض العينات التي تعود إلى ملايين السنين ثم انتقلوا إلى قاعة المماليك العربية القديمة وهي فترة من الألف السادسة قبل الميلاد إلى الألف الثانية قبل الميلاد من تاريخ الجزيرة العربية، ثم ذهب الوفد إلى قاعة العصر الجاهلي بعدها قاعة البعثة النبوية بعدها اكمل الوفد زيارته لجميع قاعات المركز حتى وصولهم إلى دارة الملك عبدالعزيز التي كانت مميزة بجميع مرافقها وابرزها قاعة الملك عبدالعزيز التذكارية التي احتوت مقتنيات الملك عبدالعزيز- رحمه الله - ووجود المصادر التاريخية من وثائق وغيرها التي تبرز تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية.

كما زار وفد سفراء الأمل من الطلاب المتحف الوطني وكان في استقبالهم مدير المتحف المكلف صالح العبيد والذي رحب فيهم وأخذهم في جولة في المتحف الوطني والمراحل التاريخية لتطور الجزيرة العربية وصولا للعهد السعودي الزاهر.

وفي نهاية الجولة، قدم مدير المتحف الهدايا التذكارية لأعضاء سفراء الأمل كما قدم الوفد شكرهم وتقديرهم لمدير المتحف على حفاوة الاستقبال وللمعلومات القيمة التي قدمها خلال الجولة على المتحف الوطني.

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أبناء الشهداء والمرابطين أثناء زيارتهم المتحف الوطني

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