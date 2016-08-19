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100 ألف حاج وصلوا مطار المؤسس بـ 559 رحلة

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مجمع صالات الحج والعمرة

تخطى عدد الحجاج القادمين عبر مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة حاجز 100 ألف حاج، حتى ظهر أمس الخميس، قدموا من مختلف أنحاء العالم عبر 559 رحلة جوية، وكانت أكثر الجنسيات وصولاً باكستان، تليها الهند، ثم .

وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام في مطار الملك عبدالعزيز الدولي تركي الذيب، أن عدد الواصلين أمس، بلغ تسعة آلاف و401 حاج قدموا على متن 47 طائرة، مشيراً إلى زيادة المعدل اليومي لاعداد الحجاج القادمين نهاية الشهر الجاري ليصل إلى معدل 50 ألف حاج يومياً، مضيفاً بأن وجود حوالي سبعة آلاف موظف ينتسبون لـ27 جهة حكومية وخاصة تعمل في صالات الحج والعمرة، بإشراف مباشر من قبل الهيئة العامة للطيران المدني لخدمة الحجاج.

وتوقع الذيب أن يصل عدد الحجاج الى 850 ألف حاج وحاجة بنهاية مرحلة القدوم والتي تنتهي في الرابع من ذي الحجة، مبيناً أنّ مواقع التنفيذ في المجمع تستوعب في الساعة الواحدة 3800 حاج قادم و3500 حاج مغادر، فيما تستوعب مناطق الانتظار سبعة آلاف راكب في صالة القدوم، و12000 راكب في المناطق خارج الصالة.

وأضاف "كما تستوعب الصالات في اليوم الواحد أكثر من 91000 حاج قادم، و84000 مغادر، وتتسع لـ312 رحلة في اليوم، بمعدل 13 رحلة في الساعة الواحدة"، مشيراً إلى أن معدل فترة إنهاء إجراءات الحجاج القادمين حالياً وصلت إلى 20 دقيقة فقط في بعض الاحيان.

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استقبال وفود الحجاج بالورود

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