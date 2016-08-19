اكتمال مشروع قطار الحرمين.. نهاية العام

أكد مدير مشروع قطار الحرمين الدكتور بسام غلمان انتهاء أعمال مشروع القطار في المدة المقرر لها نهاية العام الحالي 2016، مشيراً إلى أن المتبقي من أعمال المشروع لا يتجاوز 16 كيلو مترا 10 منها في منطقة الحرازات بجدة و6 كيلومترات في مكة من إجمالي طول مسار القطار الذي يصل إلى 450 كيلو مترا، وقلل من تأثير تعثر شركة ابن لادن مقاول محطة مكة، وشركة سعودي أوجيه في محطة جدة على إنهاء المشروع في وقته الذي حدد له نهاية ديسمبر العام الحالي، مؤكداً إمكانية إنهاء 4% المتبقية من محطة مكة، و3% في محطة جدة بحلول بديلة تضمن إنهاء المشروع في وقته كاشفاً عن إلزام المشغل الأسباني بتوطين الوظائف بمعدل 9% سنوياً طيلة مدة العقد في مرحلته الأولى والتي تمتد 12 سنة، وقال إن 20 قائدا سعوديا أنهوا تدريبهم في اسبانيا سيتولون قيادة القطار.

وتناول غلمان في لقائه مساء أمس الأول في مقر الهيئة السعودية للمهندسين مراحل المشروع، وما تبقى منه مشيراً إلى توطين تدريب وإعداد القادة مستقبلا في مركز التدريب في محطة جدة.

ونفى ما يتناول عن أسعار التذاكر مشيراً إلى أن الأسعار مازالت تحت الدراسة، ونوه إلى تحكم عدة عوامل في تحديد أسعار التذاكر، منها تكلفة المشروع، والذي يعد مشروعاً غير ربحي، وتناول مدير المشروع خط سير القطار عبر محطاته الأربع، مكة – جدة – رابغ – المدينة، موضحاً أن 35 قطارا في اليوم تنقل الركاب بين مكة والمدينة، بمعدل رحلة كل نصف ساعة، منها 7 قطارات بين مكة وجدة، بمعدل 12400 راكب في الساعة، متوقعاً نقل مليار ومئتين وواحد وثلاثين مليون راكب، إضافة إلى مليون وثماني مئة ألف إلى مليوني حاج سنوياً، يتم نقلهم في 35 قطارا يحتوي كل قطار على ثلاث عشرة قاطرة منها ثلاث للدرجة الأولى وقاطرة للمطعم والكافتيريا وتسع قاطرات للدرجة الثانية إضافة إلى رأسي محرك في المقدمة وآخر القطار.

جوانب السلامة

وطمأن غلمان الحضور على اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لسلامة المشروع وحمايته من الكوارث الطبيعية، وتقليل الأخطاء البشرية موضحاً ابتكار تقنيات هندسية تطبق لأول مرة في مشروعات القطارات ؛ منها استخدام القواعد الخرسانية والكتافات في المناطق الرملية لمواجهة زحف الرمال، والتي وصلت أطوالها إلى 70 كيلو مترا في كل من بحرة وذهبان، لافتاً إلى إمكانية تسجيلها كأرقام قياسية وبراءات اختراع بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وقال إن أي توقف مفاجئ يكلف قرابة نصف مليون ريال كأعطال، كون القطار سريعا ويعمل آلياً وبسرعات عالية، ولفت إلى توفير السلامة في المناطق المأهولة والتي تتداخل مع الحركة المرورية مثل منطقة طريق الحرمين بتنفيذ جدار عازل يحمي القطار ويحمي مرتادي الطريق، مشدداً على اتخاذ كافة التدابير لمواجهة السيول، وضمان عدم تأثر البنية التحتية تحت أي ظرف من خلال أعمدة تحسس مزروعة على جانبي مسار القطار، مربوطة بالأقمار الصناعية لرصد أي هبوطات في مسارات القطار.

6 مليارات لنزع الملكيات

وأوضح غلمان تملك المشروع لـ 5470 عقارا، تم نزع ملكيتها لصالح المشروع دفع فيها 6 مليارات ريال، كانت الحصة الأكبر منها لعقارات في مكة وجدة بما يعادل الثلثين، فيما بلغت الكلفة الإجمالية للمشروع 67 مليار ريال، لافتاً الى استقلاليته وعدم ارتباطه بأي قطاع في الدولة، وأشاد بتعاون الأجهزة الحكومية ومنها شركة الكهرباء التي انهت مشروعاتها بنسبة 100% بعقد تجاوز ملياري ريال.

د.بسام غلماند.بسام غلمان