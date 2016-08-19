هيئة تطوير الرياض: 106 مشروعات مؤجلة.. بتكلفة 7.1 مليارات ريال في ميزانية 1437

كشف برنامج متابعة مشروعات منطقة الرياض بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن عدد المشروعات التي تم تأجيلها في ميزانية العام الحالي 1437-1438 بلغ 106 مشروعات بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 7.145 مليون ريال.

وأوضح البرنامج أن التأجيل جاء نتيجة عدم اعتماد مبالغ ماليه لها في الميزانية، حيث أجلت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية خمسة مشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 428 مليون ريال، فيما أجلت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ستة مشروعات بقيمة إجمالية بلغت 46 مليون ريال، كما أجلت أمانة منطقة الرياض سبعة مشروعات، بلغت تكلفتها الإجمالية 214 مليون ريال. وأشار البرنامج إلى أن الهيئة العامة للرياضة قامت بتأجيل 21 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 903 ملايين ريال، في حين أجلت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مشروعين بقيمة إجمالية بلغت 210 مليون ريال، كما أجلت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز 15 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 1.463 مليون ريال، وأجلت جامعة الأميرة نورة بن عبدالعزيز مشروعاً واحداً بتكلفة إجمالية بلغت خمسة ملايين ريال.

وأجلت جامعة المجمعة 19 مشروعاً، بقيمة إجمالية بلغت 1.709 ملايين ريال، فيما قامت جامعة شقراء بتأجيل 11 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 890 مليون ريال، كما أجلت شركة بيانات الأولى مشروعاً واحداً دون الإفصاح عن التكلفة، في الوقت ذاته أجلن وزارة الثقافة والإعلام أربعة مشروعات، بقيمة إجمالية بلغت 132 مليون ريال، وأجلت وزارة الصحة تسعة مشروعات بتكلفة إجمالية بلغت989 مليون ريال.

أما وزارة النقل فقد أجلت مشروعاً واحداً بقيمة إجمالية بلغت 100 مليون ريال، في حين أجلت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروعاً واحداً دون الإفصاح عن قيمة التكلفة المالية، فيما أجلت وزارة التجارة والاستثمار ثلاثة مشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 55 مليون ريال.