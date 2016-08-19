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ولي العهد يعزي مدير جامعة سطام في وفاة والدته

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ولي العهد يعزي مدير جامعة سطام في وفاة والدته ولي العهد يعزي مدير جامعة سطام في وفاة والدته

د. عبدالرحمن العاصمي

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- تعازيه لمدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي وإخوانه في وفاة والدتهم رحمها الله.

جاء ذلك في برقية عزاء بعث بها -أيده الله- للعاصمي وإخوانه، سائلاً الله تعالى أن يتغمد والدتهم بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وألا يريهم مكروهًا في عزيز لديهم.

وقد ثمنت أسرة آل مصدي العاصمي لسموه الكريم تعزيته ومواساته في مصابهم، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ قادة البلاد، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

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