«من أحكام وفتاوى الزكاة» كتاب جديد للمفتي

«من أحكام وفتاوى الزكاة»، هو عنوان الكتاب الذي أصدرته مؤخراً الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، لسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.

وأوضح المستشار والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية والمشرف على فتاوى سماحة المفتي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد أنه صدر ضمن هذه السلسلة من الفتاوى المجلد الأول بعنوان «من فتاوى العقيدة» والمجلد الثاني بعنوان «من فتاوى الطهارة والصلاة» مشيراً إلى أن هذا الإصدار الذي عنوانه «من أحكام وفتاوى الزكاة» هو الإصدار الثالث، وسيليه - بإذن الله تعالى- بقية هذه السلسلة من فتاوى العبادات.