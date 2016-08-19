الاحتفال بزواج عشرة مكفوفين في الرياض

زفت جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض "كفيف" ١٠ من مستفيديها ذوي الإعاقة البصرية؛ حيث قدمت لهم دعما ماليا مقداره ٢٠٠ ألف ريال تم توزيعها بواقع ٢٠ ألف ريال لكل منهم، والذي تكفلت بها مجموعة الطيار، في حفل لها أقيم بفندق التنفيذيين، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية بالنيابة أنور النصار، وممثل مجموعة الطيار د. محمد الطوالة.

وأعلن د. الطوالة عن استمرار دعم المجموعة للجمعية؛ حيث تكفلت بدعم زواج ٣٠ عريسا و١٠ عرائس، ضمن برنامجي زواج؛ حيث أشاد الدكتور الطوالة بالبرنامجين مؤكدا أنهما من البرامج التي تستهدفها المجموعة بسبب تحقيقها الاستدامة، مشيرا إلى أنه بهذا الدعم سيكون مجموع من تكفلت بزواجهم من المكفوفين ١٣٠ كفيفا وكفيفة من أصل ١٦٠ استفادوا من البرنامجين.

بدوره أوضح مدير عام الجمعية محمد الشويمان أن برنامجي "زواج" و"سعادة" هما إحدى برامج الجمعية التي تحقق التحول من الرعوية إلى التنموية، بإيجاد أزواج قادرين على إدارة حياتهم الزوجية باستقلالية، وبما يتوافق مع خطة الجمعية الإستراتيجية.