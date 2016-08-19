مواطن يطالب «الصحة» بتوفير حاضنة لإنقاذ زوجته

طالب مواطن وزارة الصحة بإنهاء معاناة زوجته؛ حيث إنها حامل بتوأم ويتطلب ولادتها مبكراً وجود حاضنة لطفليها.

وقال المواطن إن الوزارة انحصر دورها بإرسال فاكسات للمستشفيات والتي بدورها رفضت توفير حاضنة بحجة عدم وجودها.

وأضاف أنه يجب على الوزارة أن تجد حلا جديا وفوريا لمثل هذه الحالات الإنسانية ومتابعتها إلى أن تحصل على الرعاية المطلوبة في أسرع وقت، لكي يشعر المواطن أن هناك جهة تهتم بصحته وتقف معه مذللة له الصعاب التي تواجهه لا أن يترك حائراً بزوجته يجول بها بين المستشفيات يطلب الخدمة التي من المفترض أن تكون حقا من حقوقه.