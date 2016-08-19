السودان يعفي مواطني الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن مواطني الدولة حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية أصبح بإمكانهم السفر إلى جمهورية السودان دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة ابتداء من تاريخ 17 أغسطس 2016.

وأوضح أحمد سعيد الهام الظاهري، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن الوزارة تسلّمت مذكرة من سفارة دولة الإمارات في الخرطوم، تفيد بإصدار حكومة السودان قراراً جمهورياً بإعفاء مواطني دولة الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية من تأشيرة الدخول إلى الأراضي السودانية.

وأشار إلى أن قرار جمهورية السودان الشقيقة سيكون له مردود إيجابي على العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار، بما يعزز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.