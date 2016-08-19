هزاع بن زايد: الدعوة تتطلب تطوير البرامج الصيفية المستقبلية

أعاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر حسابه في «تويتر»، تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي قال فيها سموه: «نريد من الأنشطة سواء أكانت عسكرية أم تعليمية أم ثقافية أن ترتقي بقدرات الطلبة وتعزز لديهم حب المعرفة والعلم والقيم الوطنية والأخلاق الحميدة».

تجربة ناجحة

ودوّن سمو الشيخ هزاع بن زايد: «إنها دعوة تتطلب تدارس الأنشطة والإعداد لبرامج صيفية مستقبلية تستفيد من هذه التجربة الناجحة وتعمل على تطويرها»، مضيفاً سموه: «بعد أيام يعود الطلبة إلى المدارس، لهم منا التحية، ولأولياء أمورهم وللمعلمين، ولهم نقول كل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب حلول العام الدراسي».

وتابع سموه: «يدرك أولياء الأمور أن أبناءهم بحاجة إلى ظروف نفسية وتربوية صحية تمكنهم من العودة إلى المدارس بثقة وحب، وفّق الله الطلبة وجعل عودتهم ميمونة»، موضحاً سموه أن الطلبة الذين يلتحقون بالمدارس لأول مرة يستحقون المتابعة المخلصة، فالوعي الأول هو الذي يحدد مستقبلهم التعليمي، رعاهم الله وحماهم ووفّقهم».