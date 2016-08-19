أخبار عاجلة

بالصور- وزير العمل الفلسطيني: لدينا ٤٠٠ ألف عاطل ٩٠٪ منهم مؤهلات عليا -
إصابة 4 أشخاص فى انفجار ضخم بمدينة ديار بكر التركية -
حريق يلتهم مخيما كبيرا للاجئين في فرنسا -
بالصور .. محافظ الأقصر يبحث خطة تخزين وتجميع القمح قبل موسم الحصاد -
تأجيل محاكمة 39 إخوانيًا في "التحريض على العنف بأبو حماد" لجلسة 4 يونيو -
بالصور.. رفع آثار حادث مروري بشبرا الخيمة بعد تصادمه بكوبري مشاة -
كيس قمامة يثير الذعر بجوار نادي الشرطة في طنطا -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

هزاع بن زايد: الدعوة تتطلب تطوير البرامج الصيفية المستقبلية

Google+ Print
هزاع بن زايد: الدعوة تتطلب تطوير البرامج الصيفية المستقبلية هزاع بن زايد: الدعوة تتطلب تطوير البرامج الصيفية المستقبلية

أعاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر حسابه في «تويتر»، تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي قال فيها سموه: «نريد من الأنشطة سواء أكانت عسكرية أم تعليمية أم ثقافية أن ترتقي بقدرات الطلبة وتعزز لديهم حب المعرفة والعلم والقيم الوطنية والأخلاق الحميدة».

تجربة ناجحة

ودوّن سمو الشيخ هزاع بن زايد: «إنها دعوة تتطلب تدارس الأنشطة والإعداد لبرامج صيفية مستقبلية تستفيد من هذه التجربة الناجحة وتعمل على تطويرها»، مضيفاً سموه: «بعد أيام يعود الطلبة إلى المدارس، لهم منا التحية، ولأولياء أمورهم وللمعلمين، ولهم نقول كل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب حلول العام الدراسي».

وتابع سموه: «يدرك أولياء الأمور أن أبناءهم بحاجة إلى ظروف نفسية وتربوية صحية تمكنهم من العودة إلى المدارس بثقة وحب، وفّق الله الطلبة وجعل عودتهم ميمونة»، موضحاً سموه أن الطلبة الذين يلتحقون بالمدارس لأول مرة يستحقون المتابعة المخلصة، فالوعي الأول هو الذي يحدد مستقبلهم التعليمي، رعاهم الله وحماهم ووفّقهم».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية