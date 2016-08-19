ضبط مركبى صيد تحمل 300 كيلو بانجو بالبحيرات المرة بالسويس

تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن السويس من ضبط مركبي صيد ومهربين بحوزتهم 158 لفافة من مخدر البانجو بوزن 300 كيلو، وأعترف المتهمون أنهم كانوا في طريقهم لتهريبها لمحافظة السويس.

كان اللواء دكتور مصطفي شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الجناين بتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط مهربين مخدرات ومركبي صيد خلال تهريب كميات من مخدر البانجو.

وقال مصدر أمني، أنه تم ضبط البانجو داخل مركبي صيد بالبحيرات المرة بمنطقة كبريت البحارة.

وأوضح المصدر، أن التحقيقات أكدت قيام المتهمين بتهريب المخدرات من الضفة الشرقية بسيناء، وكانوا يستعدون لنقلها الي السويس بعد وصولهم الي الضفة الغربية بشاطئ البحيرات بمنطقة كبريت بالسويس.