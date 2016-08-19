مصدر أمنى : حريق المرج التهم 20 عشة تستخدم لتخزين السراميك.. وجار الإطفاء

أكد مصدر أمنى، أن حريق الذى نشب فى منطقة المرج، التهم 20 عشة خشبية، تستخدم كمخازن داخل سوق السراميك، أسفل الطريق الدائرى بمنطقة مؤسسة الزكاة، فيما يحاصر رجال الإطفاء بمحاولة السيطرة على النيران، ومنع خطر امتداد النيران لباقى المجاورات .

و أضاف المصدر لـ " اليوم السابع " أن الحريق لم يسفر حتى الآن عن وقوع أى اصابات، و انتقل رجال المباحث إلى المكان للكشف عن ملاباسات الحادث

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق فى منطقة المرج، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، لمحاصرة النيران و محاولة إخماد الحريق.