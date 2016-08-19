الزمالك يقرر إلغاء معسكر الإمارات بسبب المنتخب

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك إلغاء المعسكر الخارجي والذي كان من المقرر إقامته في الإمارات بسبب معسكر منتخب مصر.

وضم منتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر 8 لاعبين من الزمالك. (طالع التفاصيل)

ولذلك قرر الجهاز الفني للزمالك إلغاء معسكر الإمارات الذي كان سينطلق بداية من الأسبوع المقبل وذلك بسبب وجود عددا من اللاعبين في معسكر المنتخب.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة غينيا وجنوب إفريقيا يومي الـ30 من شهر أغسطس الجاري والـ6 من سبتمبر المقبل في إطار التحضيرات لمواجهة الكونجو في أولى مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وسيكتفي جهاز الزمالك بمعسكر داخلي للاعبين الموجودين في الفريق من أجل الاستعداد لمواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.