تقرير في الجول – كيف أجبر باسم مرسي منتخب مصر على ضرورة ضمه؟

أجبر باسم مرسي مهاجم الزمالك الجهاز الفني لمنتخب مصر على ضمه للفريق مرة أخرى بسبب تألقه في الفترة الماضية مع الزمالك في كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

وقاد باسم مرسي فريقه الزمالك للفوز بكأس مصر مؤخرا للمرة الرابعة على التوالي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 11 عاما.

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باسم مرسي الذي غاب لعدة أشهر عن منتخب مصر بسبب تراجع مستواه من قبل مع الزمالك عاد مجددا للدفاع عن ألوان الفراعنة في مباراتي غينيا وجنوب إفريقيا الوديتين ضمن الاستعداد لمواجهة الكونغو في افتتاح تصفيات كأس العالم 2018.

كيف عاد باسم للمنتخب

في أخر 11 مباراة له مع الزمالك في جميع البطولات تألق باسم مرسي وسجل 9 أهداف بواقع هدفين في الدوري المصري ومثلهما في دوري أبطال إفريقيا، و5 أهداف في كأس مصر.

سجل باسم مرسي في مرمى المصري وسموحة في الدوري المصري، وفي مرمى إنيمبا النيجيري هدفين بواقع هدف في مباراتي الذهاب والإياب.

أما في كأس مصر جاءت أهداف باسم الأربعة بواقع هدف في الاتحاد وهدفين في الإسماعيلي ومثلهما في الأهلي.

مقارنة مع باقي المهاجمين

قائمة منتخب مصر لوديتي جنوب إفريقيا وغينيا تضم 4 مهاجمين بخلاف باسم مرسي وهم أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، وثنائي الأهلي عمرو جمال ومروان محسن، وحسام سلامة "باولو" مهاجم سموحة.

بمقارنة أرقام باسم مرسي مع هذا الرباعي نجده تفوق عليهم في نفس المباريات.

مراون محسن سجل مع الإسماعيلي هدفا واحدا في الجولات الأخيرة من الدوري ثم انتقل للأهلي ولم يسجل حتى الآن أي هدف بالقميص الأحمر لكنه ثاني هدافي الدوري الموسم الماضي برصيد 14 هدفا.

كذلك عمرو جمال الغائب عن التهديف في الفترة الأخيرة وحسام باولو الذي سجل هدفين فقط في أخر 3 جولات في الدوري لكنه هداف المسابقة برصيد 17 هدفا.

باسم مرسي لعب من قبل مع منتخب مصر 7 مباريات دولية ما بين ودية ورسمية سجل خلالهم 7 أهداف.