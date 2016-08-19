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الأحد.. ختام منتدى الحوار الوطني للشباب بجامعة أسيوط

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الأحد.. ختام منتدى الحوار الوطني للشباب بجامعة أسيوط الأحد.. ختام منتدى الحوار الوطني للشباب بجامعة أسيوط

>أسيوط - هيثم البدرى

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، عن عقد اللقاء الختامى لمنتدى الحوار الوطنى للشباب يوم الأحد المقبل، بالمبنى الإدارى للجامعة، والذى يـأتى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى تحمل شعار "بقوة شبابها .. تحيا ".

وأكد الدكتور عصام زناتى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الشهور الماضية شهدت مشاركة مكثفة من طلاب كافة الكليات فى محاور المبادرة والتى تتضمن تشغيل وتدريب الشباب وكذلك قضايا التعليم والصحة والسكان والإسكان والمرافق، وتمكين الشباب والفساد المالى والإدارى، وقضايا الأمن الوطنى والقيم والأخلاق، وهو ما تمّ من خلال عقد العديد من ورش العمل داخل كل كلية، وجلسات عصف ذهنى مشتركة جمعت بين الطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

وأشار إلى أنه من المقرر أن تشهد الجلسة الختامية مناقشة التوصيات التى تعكس رؤى الشباب وأفكارهم تمهيداً لطرح الوثيقة فى المؤتمر الختامى على مستوى الجمهورية.


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