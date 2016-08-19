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دوللي شاهين تتراجع عن الاعتزال للفوز بفستان جديد

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الخميس 18-08-2016 16:14

بعد إعلانها المفاجىء عن اعتزالها الفن، تراجعت الفنانة دوللي شاهين عن قرارها ووقعت عقداً لتكون نجمة مسابقة CYFDC ((Cairo Young Fashion Competition المقامة يوم 22 نوفمبر في فندق فيرمونت هليوبوليس ضمن إسبوع الموضة المقام لأول مرة في .
أسبوع الموضة تم الاعلان عنه منذ فترة في مؤتمر صحفي ويقام فى الفترة ما بين 19 حتى 23 نوفمبر.
والفائز بالمركز الأول فى دورة تصميم الأزياء التي تنظمها أكاديمية T4C سيصمم فستاناً خاصاً للفنانة دوللي شاهين، كما أن الفائز سيعرض تصميماته فى إسبوع الموضة في لبنان La Mode A Beyrouth – Beirut المقام في شهر إبريل عام 2017 .
من جانبه أعلن المهندس إيهاب مبروك رئيس مجلس إدارة شركة Multi Art أنه تم التفاوض مع الفنانة دوللي شاهين على أول أفلام الشركة للإنتاج السينمائي المقرر توقيع عقودها خلال هذا الشهر، وهي شركة تمويل مصري إماراتي، وسوف تلعب دوللي الدور الرئيسي في الفيلم المقرر إنتاجه صيف 2017 .
و ستعلن دوللي عن مفاجأة اثناء حفل إفتتاح أكاديمية T4C المقام يوم 31 أغسطس في فندق فيرمونت هليوبوليس بحضور نخبة من الفنانيين و الإعلاميين.

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سيدتي

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