مثنى الصبح يدخل بشراكة مع ناصر القصبي

يستعد المخرج المثنى الصبح لدخول الموسم بأول أعماله، وهو العمل السعودي «العواصف» الذي ستجمعه شراكة من خلاله مع الفنان ناصر القصبي، الذي كتب العمل بالتعاون مع الكاتب الراحل عبدالرحمن الوابلي، وشاركهما المعالجة الدرامية السيناريست السوري عثمان جحا، ويعتبر دخوله في عمل سعودي جرأة كبيرة، ورداً على الانتقادات التي طالته العام الماضي في مسلسل «حارة الشيخ»، ولم يصرح القصبي إلى الآن إن كان هو من سيقوم بدور البطولة في العمل أم أنه سيكتفي به ككاتب.