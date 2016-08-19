استغناء تيم حسن عن سامر البرقاوي انتفاضة أم تصفية حسابات؟

أكدت صحيفة لبنانية صادرة اليوم الخميس، أن شركة "الصباح للإعلام" قرّرت الاستغناء عن المخرج سامر البرقاوي الذي تعاونت معه على مدى ثلاثة مواسم في مسلسلات "لو"، "تشيللو" و"نص يوم"، بسبب الانتقادات التي طالت المخرج وأعماله المستنسخة عن أفلام أجنبية، فضلاً عن قيامه بنسخ مشاهد الأفلام وتطبيقها حرفياً.

وجاء في الأخبار المنشورة ما معناه أنّ الشركة غسلت يديها من المخرج وأعماله المستنسخة بحثاً عن نفس جديد لا يورّط الشركة بانتقادات، تشبه تلك التي تعرّضت لها أثناء عرض "نص يوم"، رغم النجاح الجماهيري الكبير الذي حقّقه المسلسل.

لم تمض ساعات على انتشار الأخبار، حتى قامت الشركة بإصدار بيان أعادت فيه الاعتبار إلى البرقاوي، مؤكّدة أنّ كل ما نشر في هذا الصدد لا أساس له من الصحّة.

ولم تكتف الشركة بنفي الأخبار، بل أكّدت أن البرقاوي كان شريك نجاح السنوات الماضية، مستغربة نشر أخبار مغلوطة دون العودة إلى الشركة للتأكد من الخبر.

كما كانت مناسبة لتؤكّد "الصبّاح" على استمرار الشراكة بين النجمين تيم حسن ونادين نسيب نجيم للعام الثالث على التوالي في دراما 2017 التي ستحمل توقيع البرقاوي نفسه.

ويبدو أنّ الأخبار المغلوطة دفعت بالشركة إلى التخلّي عن سياسة التكتّم التي تعتمدها حيال أعمالها، إذ أفصحت عن بعض تفاصيل العمل المقبل الذي سيكون من تأليف الكاتب هوزان عكو وسينفّذ تحت الإشراف الفني الكامل للبرقاوي، الذي تقدّمت لها الشركة بالامتنان والفخر لما حققته معه من نجاحات.

وكانت بعض الأخبار قد أشارت إلى أنّ النجم تيم حسن كان وراء إقناع الشركة بالتخلّي عن البرقاوي، وهو ما قابله تيم بالصمت، تاركاً للشركة حريّة التوضيح.

وقد جاء في توضيح الشركة أن "الجميع على تنسيق تام معنا، وبشكل مفصّل لناحية المشروع الجديد والمرجح بدء تصويره في منتصف شهر ديسمبر المقبل"، دون أن تنفي بشكل مباشر ما أشيع عن حسن، وإن اكتفت بالتأكيد أن كل فريق عمل "نص يوم" راض عن أصداء المسلسل.

لا دخان من دون نار، وقد يكون بيان الشركة الليّن بمثابة محاولة لإعادة وصل ما انقطع بين حسن والبرقاوي، وقد تكون الأخبار المنشورة مغلوطة على قاعدة تصفية الحسابات، إلا أنّه من المؤكّد أنّ تيم حسن لن يقبل بعد اليوم بالمغامرة بصورته وتاريخه الفني من خلال أعمال القص واللزق التي باتت موضة سهلة جاهزة للتطبيق ولو على حساب تاريخ الفنان ونجوميته.

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