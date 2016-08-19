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بالصور..عرض خاص لفيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن” بسينما “نايل سيتى”

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الفنان باسم سمرة

الفنان باسم سمرة

كتب – عمر جمال

احتفل صناع فريق عمل فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن” بالعرض الخاص للفيلم الذي أقيم في سينما “رنيسانس نايل سيتي”.

وحرص أبطال العمل علي حضور العرض، وكان من بينهم الفنانة ليلى علوى، وباسم سمرة والأب بطرس دانيال والمخرج يسري نصر الله ومنتج الفيلم أحمد السبكي.

وداعب السبكي، الصحفيين خلال العرض الخاص قائلًا “أدينى جيبت يسرى عشان محدش يزعل منى”، فيما ظهرت الفنانة ليلي علوي مصابه في ذراعها اليمني وهو ما فسرته ليلي بسبب أخر مشاهدها في الفيلم.

فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن” من بطولة، ليلى علوى، ومنة شلبى، وصابرين وباسم سمرة، وأحمد داود، ومحمد فراج، وأنعام سالوسة، ومن تأليف أحمد عبد الله، ويسرى نصر الله، وإخراج يسرى نصر الله، ومن إنتاج أحمد السبكى.

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