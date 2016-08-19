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«التضامن»: إنشاء وتطوير مؤسسات تابعة للمديرية بتكلفة 20 مليون جنيه بالشرقية

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«التضامن»: إنشاء وتطوير مؤسسات تابعة للمديرية بتكلفة 20 مليون جنيه بالشرقية «التضامن»: إنشاء وتطوير مؤسسات تابعة للمديرية بتكلفة 20 مليون جنيه بالشرقية

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> أكد على عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية ، أنه جارى إنشاء وتطوير عدد من المؤسسات التابعة للمديرية بتكلفة 20 مليون جنيه، تتضمن رفع كفاءة مؤسسة الأحداث بالصيادين، وإنشاء مجمع خدمات الأسرة والطفولة بشيبة بتكلفة 15 مليون جنيه، وذلك فى إطار الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، وكذلك تطوير 58 وحدة إجتماعية من الصندوق الإجتماعى للتنمية بقيمة 5 ملايين جنيه .

وأضاف عبد الرحمن فى تصريح صحفى، أنه تم تطبيق برنامج ” تكافل وكرامة “، حيث يستهدف تقديم الدعم للأسر الفقيرة التى ليس لها مورد دخل أو دخلها لا يكفى ، بشرط أن يكون لديها أطفال ليصرف لكل طفل فى المرحلة الإبتدائية مبلغ 60 جنيهًا، والمرحلة الإعدادية مبلغ 80 جنيهًا والمرحلة الثانوية ، مبلغ 100 جنيه ويصرف للأسرة مبلغ 325 جنيهًا شهريًا .

وأشار الي أن البرنامج يستهدف تقديم الدعم والرعاية لكبار السن والمعاقين بتقديم مبلغ 350 جنيه شهريًا، لتوفير حياة كريمة لهم ، ويكون الصرف عن طريق البنوك من خلال فيزا مخصصة لكل مستحق .

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