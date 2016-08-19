إخلاء محطة قطارات بالقرب من “ديزنى لاند” باريس

أخلت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، محطة قطارات بالقرب من ديزنى لاند باريس فى اعقاب تحذير من طرد مشبوه.

وأغلقت الشرطة وشركة تشغل القطارات الفرنسية محطة “مارن لافال” للقطارات الواقعة على بعد 25 كيلومترا شرق العاصمة الفرنسية.

وتم تعطيل كل القطارات المنطلقة من المحطة أو إليها وكان ألاف المسافرين ينتظرون بالقرب من مدخل الحديقة.

وقالت ديزنى لاند باريس، إن الحديقة تظل مفتوحة أمام الجمهور.

وتم إخلاء المحطات القريبة من الموقع عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة بسبب إنذارات زائفة وسط حالة من التوتر بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية الدموية.

وتستضيف الحديقة نحو 15 مليون زائر سنويا، أكثر من أى موقع سياحى فى أوروبا.