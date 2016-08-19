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القوات الخاصة الليبية تسيطر على عدة مواقع بمنطقة القوارشة غرب بنغازي

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القوات الخاصة الليبية تسيطر على عدة مواقع بمنطقة القوارشة غرب بنغازي القوات الخاصة الليبية تسيطر على عدة مواقع بمنطقة القوارشة غرب بنغازي

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أكد آمر تحريات القوات الخاصة الليبية "الصاعقة" فضل الحاسى اليوم الخميس، السيطرة على عدة مواقع بشارع الشجر بمنطقة القوارشة غرب مدينة بنغازى شرق البلاد.

وقال الحاسى - فى تصريح صحفى مساء اليوم - إن قواتهم تقدمت باتجاه موقع تابع لتنظيم "داعش"الإرهابي، واتضح أنه مقر مبيت ومخزن للتموين والسلع الخاصة بهم فى شارع الشجر بمنطقة القوارشة.

وأوضح الحاسى أن الاشتباكات المسلحة لا تزال مستمرة بمحور غرب بنغازي، مشيرًا إلى أن سلاح الجو الليبى نفذ عدة طلعات قتالية على مواقع وتجمعات تنظيم داعش، وما يعرف باسم "شورى ثوار بنغازي".

وأضاف أن قوات الجيش الليبى تتقدم ولكن ما يعرقل ويؤخر حسم المعركة بمحور غرب بنغازى العبوات الناسفة والمتفجرات والألغام التى تستخدمها التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أن غالبية خسائر الجيش الليبى جراء الألغام الأرضية أو الانتحاريات وليس فى المواجهات المباشرة.


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