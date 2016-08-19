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إيهيناتشو يجدد تعاقده مع سيتي لـ2021

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إيهيناتشو يجدد تعاقده مع سيتي لـ2021 إيهيناتشو يجدد تعاقده مع سيتي لـ2021

(إفي): أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الخميس أنه جدد تعاقده مع المهاجم الدولي النيجيري كيليتشي إيهيناتشو لموسمين قادمين.

وسيدافع المهاجم الأفريقي الشاب، 19 عاما، والذي أحرز 14 هدفا في جميع المسابقات الموسم الماضي، عن ألوان (السيتيزنس) حتى عام 2021.

وقال إيهيناتشو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي على الإنترنت "ليس لدي كلمات تصف ما أشعر به. أنا سعيد للغاية وأشعر بحماس كبير بعد توقيع عقد جديد مع هذا النادي".

وأضاف "علي مواصلة العمل بجهد كبير والتعبير عن مشاعري داخل الملعب من أجل تحقيق أشياء كبيرة في هذا النادي. أشكر الإدارة على كل ما قدمته لي والآن أريد المساهمة قدا الاستطاعة في تحقيق النجاحات".

وتم تصعيد اللاعب الأسمر إلى صفوف الفريق الأول في 2014، خلال جولة الفريق الصيفية في الولايات المتحدة استعدادا لموسم (2014-15)، لاسيما، بعدما قدم أداء مبهرا في مونديال الناشئين دون 17 عاما قبل ذلك بعام في الإمارات العربية المتحدة وقاد بلاده للتتويج باللقب.

ولعب إيهيناتشو أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميير ليج) في شهر أغسطس من العام الماضي أمام واتفورد، قبل أن يحرز هدفه الأول مع السيتي أمام كريستال بالاس في المباراة التالية في الدقيقة الأخيرة.

ومن جانبه، قال مدرب المان سيتي، الإسباني بيب جوارديولا "كيليتشي هداف بالفطرة. كنت أعرفه قبل قدومي إلى هنا، ولكنه أبهرني منذ اللحظة الأولى التي شاهدته فيها على الطبيعة".

وتابع "يعجبني سلوكه وشخصيته وقدراته ونتمنى مساعدته للوصول إلى أقصى إمكانيات ممكنة".

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