كلوب يدافع عن لاعب ليفربول

(إفي): دافع الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي يوم الخميس عن الظهير الأيسر ألبرتو مورينو، مؤكدا انه "لا يبالي" بالانتقادات.

وكان اللاعب الإسباني الدولي قد ظهر بشكل سيء الأحد الماضي في مباراة أرسنال عقب التسبب في ركلة جزاء لصالح ثيو والكوت وارتكاب خطأ فادح أسفر عن تسجيل الهدف الأول لـ"المدفعجية".

وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل لقاء بيرنلي في الجولة الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز "كان من الممكن أن يؤدي ألبرتو بشكل أفضل، لكني لا أدرك عما نتحدث عنه هنا".

وتساءل "هل سنقوم بذلك (الحديث في مؤتمر صحفي) كل مرة لا يلعب فيها لاعب بشكل جيد؟". الجميع ليس راضيا عن ظهيرنا أو ماذا يحدث؟. معذرة لو كانوا غير سعداء".

وانضم مورينو إلى ليفربول منذ موسمين قادما من اشبيلية مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.

وذكر "إننا لسنا عميا، لدينا خيارات أخرى. ميلي (جيمس ميلنر) يمكن أن يؤدي بشكل جيد كما شاهدنا في مباراة برشلونة".

وأضاف "كما يوجد ناتانييل كلاين وترينت ألكسندر وحتى راجنار كلافان".

وفاز ليفربول الأحد الماضي على أرسنال على ملعب الإمارات برباعية مقابل ثلاث في أول مبارياته بالدوري الممتاز.