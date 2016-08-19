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عماد جاد: تعديلات قانون «بناء الكنائس» طعنة للكنيسة

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عماد جاد: تعديلات قانون «بناء الكنائس» طعنة للكنيسة عماد جاد: تعديلات قانون «بناء الكنائس» طعنة للكنيسة

عماد جاد_عضو مجلس النواب

قال عماد جاد، عضو مجلس النواب، إن بيان الكنيسة الأرثوذكسية الذي هاجم التعديلات التي أدخلتها على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، تغير جوهري في موقف الكنيسة.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية وصفت تعديلات الحكومة على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس في بيان أصدرته اليوم الخميس، بـ«الغير مقبولة»، مؤكدة أنها تشكل خطرا على الوحدة الوطنية ولا تراعي الموطنة.

وأضاف «جاد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كان يتجه دائمًا إلى التهدئة وإتاحة فرص للدولة، ولكن بيان اليوم ناتج عن شعور الكنيسة بالخداع والطعنة من تلك التعديلات.

وأشار إلى أن خريطة القوانين المقرر أن يناقشها مجلس النواب، الأسبوع المقبل، لم تتضمن مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس.

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